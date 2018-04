Kabinet: relatie met oppositie niet geschaad

Het kabinet is niet bang dat het moeilijker wordt om samen te werken met de oppositiepartijen nu die het kabinet bijna allemaal heel kwalijk nemen hoe het is omgesprongen met de memo’s over de dividendbelasting. Bijna de hele oppositie sprak woensdag haar afkeuring uit over het optreden van premier Mark Rutte. Onder meer PvdA, PVV en SP zegden in hun toelichting op de motie van afkeuring zelfs het vertrouwen in het kabinet op.

CDA-vicepremier Hugo de Jonge denkt desalniettemin niet dat het moeilijker wordt samen op te trekken met de oppositie. Wel vond hij het debat over de verzwegen stukken over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting ,,zonder meer pittig”. Zijn D66-collega Kajsa Ollongren spreekt van een ,,heel vervelend” debat, maar ook wat haar betreft wordt samenwerken niet lastiger.

De meeste bewindslieden spreken de hoop uit de kwestie nu achter zich te kunnen laten.