Meer discriminerend geweld geregistreerd

De politie heeft vorig jaar veel meer gevallen van discriminatie geregistreerd waarbij geweld werd gepleegd dan een jaar eerder. In totaal noteerde de politie bijna 3500 ‘discriminatie-incidenten’, 20 procent minder dan een jaar eerder. In ruim zeshonderd gevallen was sprake van geweld. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016, toen 264 gevallen van discriminatie met geweld werden geregistreerd.

Kanttekening bij de cijfers is dat het ,,proces van dataverzameling” is veranderd en dit van invloed kan zijn op de cijfers. Maar het ,,valt niet uit te sluiten dat er in 2017 daadwerkelijk meer van dit soort incidenten zijn geweest dan in voorgaande jaren”, zo staat in de jaarlijkse rapportage.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zegt in een reactie dat ,,discriminatie aanpakken een lange adem, veel doorzettingsvermogen en een doordachte gezamenlijke inspanning vereist.”