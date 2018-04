Minister pleit voor meer EU-geld voor fietsers

De EU moet meer geld inzetten voor de bescherming van fietsers en voetgangers. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bepleit op een vergadering van Europese ministers in het Sloveense Ljubljana.

De Europese Commissie besteedt 24 miljard euro in de periode 2014-2020 aan investeringen in het trans-Europese netwerk van wegen, spoor en waterwegen. Van Nieuwenhuizen wil dat er meer geld wordt gestoken in de infrastructuur voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, namelijk voetgangers en fietsers. ,,Dat is nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. We kunnen er bovendien mee stimuleren dat meer mensen zich in drukke stedelijke gebieden te voet of op de fiets verplaatsen.”

In 2016 vielen er in Europa 25.500 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Het CBS maakte deze week bekend dat in Nederland vorig jaar voor het eerst meer fietsers (206) om het leven kwamen dan inzittenden van personenauto’s (201). In totaal lieten 613 mensen het leven in het verkeer, een daling van 2,5 procent.

Brussel werkt aan een nieuw pakket maatregelen waarbij verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel is.