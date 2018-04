Onderzoek gestolen naaktbeelden ‘enorme klus’

De politie heeft tot nog toe vijf mensen als verdachte aangemerkt in een omvangrijk onderzoek naar hackers die naaktbeelden van meisjes en jonge vrouwen buitmaakten en verspreidden via internet. Het onderzoek blijkt al een jaar te lopen. In die periode zijn drie mannen aangehouden, in Culemborg, Groningen en Heerlen. Twee anderen, uit Terneuzen en Geleen, kwamen daarna in beeld.

De verdachten hadden ,,enorme hoeveelheden” aan beeldmateriaal en persoonsgegevens van vrouwen op hun computers en telefoons staan. De politie verwacht nog maanden bezig te zijn met het onderzoeken van de foto’s en video’s. Vrouwen van wie de politie de identiteit heeft achterhaald, krijgen daarover persoonlijk bericht.

,,Dit is een enorme klus die maanden kan duren”, aldus de politie. Ook beelden waarover de Belgische politie beschikt worden onderzocht.

Woensdagavond werd al bekend dat de politie een website offline had gehaald die werd gebruikt om zogeheten ‘wraakporno’ te delen.