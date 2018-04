Penitentiaire instellingen presteren ondermaats

In zes penitentiaire inrichtingen (PI’s) is de interne veiligheid onder de maat. Er is onvoldoende goed opgeleid personeel en de omgang met gedetineerden laat te wensen over. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Nederland telt 24 PI’s. Omdat de problemen mogelijk ook in de andere achttien instellingen spelen, wil de inspectiedienst dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ook die allemaal gaat screenen.

,,De PI’s huisvesten meer en meer gedetineerden met psychische- en gedragsproblemen”, aldus een woordvoerder van de inspectie. Het gaat volgens hem om een groep die agressiever is en zich nergens iets van aantrekt. ,,Er spelen vaak psychiatrische problemen en medewerkers voelen zich dan onveilig.”

In een reactie spreekt het ministerie van Justitie en Veiligheid van ,,ferme conclusies van de inspectie die we herkennen en serieus nemen”.