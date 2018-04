Rode Kruis: goed eten bij alcoholgebruik

Het Rode Kruis adviseert feestvierders die op Koningsdag alcohol nuttigen ook goed te eten. Elk jaar moeten EHBO’ers van het Rode Kruis veel mensen behandelen die onwel zijn geworden door alcoholconsumptie in combinatie met weinig eten en vermoeidheid.

,,De ochtend verloopt vaak vrij rustig op de EHBO-post. Gedurende de dag gaat bij velen de alcohol zijn werk doen”, zegt een vrijwilligster van het Rode Kruis.

Ook adviseert het Rode Kruis feestvierders op Koningsdag ingelopen schoenen te dragen om blaren te voorkomen.

Mensen die toch in de problemen komen, kunnen terecht bij EHBO-posten op evenementen en in een aantal steden. Het Rode Kruis is onder meer aanwezig in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Bosch.