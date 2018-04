Streekvervoer mag maandag en dinsdag staken

De werknemers in het streekvervoer mogen maandag en dinsdag gaan staken. De voorzieningenrechter in Utrecht heeft donderdag besloten de staking niet te verbieden. Dat betekent dat dan nergens streekbussen rijden. Ook alle regionale treinen die niet van NS zijn, rijden die dagen niet, aldus de vakbonden.

De werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) hadden woensdag in kort geding een verbod geëist, omdat de 48-uursactie in hun ogen onrechtmatig is. Maar de rechter gaat daar niet in mee.

De vakbonden FNV en CNV hebben opgeroepen op 30 april en 1 mei in het hele land het streekvervoer plat te leggen om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten.