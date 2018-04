Tweede vrouwelijke generaal voor Defensie

Bij Defensie wordt een tweede vrouw tot generaal benoemd. Het gaat om kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan. Zij zal na haar bevordering vanaf juli leiding gaan geven aan het Defensie Cyber Commando (DCC), maakte het ministerie donderdag bekend.

De 42-jarige Boekholt-O’Sullivan is momenteel nog commandant van Vliegbasis Eindhoven. Ze werkte eerder onder meer bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), was op missie in Afghanistan en werkte als programmamanager bij de Defensie-ICT-organisatie.

De nieuwe luchtmachtgeneraal wordt verantwoordelijk voor de uitbreiding van de cybercapaciteit van Defensie. Het DCC is sinds vorig jaar operationeel en is nog relatief klein. Defensie investeert de komende jaren flink in cyber. Het DCC beschermt de eigen digitale netwerken, maar kan ook offensieve aanvallen uitvoeren.