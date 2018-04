Werkgevers OV: staking niet meer te stoppen

De werkgevers in het openbaar vervoer gaan ervan uit dat ze de staking in het streekvervoer maandag en dinsdag niet meer kunnen voorkomen. ,,Dit was een uiterste middel”, reageert een woordvoerster van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) op het vonnis van de rechter, die donderdag bepaalde dat de staking mag doorgaan.

,,Het stakingsrecht heeft zwaarder gewogen. We zijn uiteraard diep teleurgesteld voor onze reizigers.” De enige mogelijkheid die de werkgevers in theorie nog hebben, is de vakbonden een cao-bod doen waar ze mee kunnen instemmen. ,,We verwachten niet er dit weekend uit te komen”, zegt de woordvoerster daarover.