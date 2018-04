Zorginspectie onderzoekt ‘insulinezaken’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Oprichting doet onderzoek naar de kwaliteit van de zorg bij instellingen waar een verzorgende zonder medische noodzaak insuline toediende aan patiënten. De instellingen die onder de loep worden genomen zijn ’t Huys te Hoecke in Puttershoek, De Wetering in Rotterdam en het Jasmijnhuis en de Riederborgh in Ridderkerk.

Eerder begon het Openbaar Ministerie al een strafrechtelijk onderzoek naar de ‘insulinezaken’. De Rotterdammer Rahiied A. heeft bekend dat hij in drie gevallen zonder medische noodzaak insuline heeft toegediend aan ouderen in verzorgingshuizen. In twee gevallen zou hij dat opzettelijk hebben gedaan en in één geval was het een vergissing. Eén persoon overleed door de onjuiste toediening van insuline en twee anderen overleefden.

De Inspectie laat weten dat ze niet eerder is begonnen met het doorlichten van de zorgaanbieders om te voorkomen dat het onderzoek van het OM zou worden geschaad.