Grande finale van Koningsdag in Groningen

Het bezoek van de koninklijke familie aan de stad op Koningsdag eindigde rond 13.00 uur op de Vismarkt met een optreden van singer-songwriter Arnold Veeman. Onder begeleiding van het Noordpool Orkest en diverse Groningse gastartiesten, onder wie Izaline Calister, speelde hij ‘Mien Grunneger stad’. Daarna klonk het Wilhelmus en werd Willem-Alexander toegezongen en vertrok het koninklijk gezelschap. Hiermee kwam een einde aan het koninklijke deel van het programma, maar het Oranjefeest gaat nog de hele dag tot middernacht door met tientallen artiesten op diverse podia.

Er heerste tijdens het bezoek een uitgelaten sfeer in de stad. ,,Het is knetterdruk. Het is hartstikke gezellig en het programma liep vreselijk uit”, zei een woordvoerster van de gemeente.

De koninklijke familie arriveerde rond 11.00 uur in Groningen. Burgemeester Peter den Oudsten en commissaris van de Koning René Paas lieten de koning en zijn gezelschap de stad Groningen en de regio zien door de ogen van Groningers uit de hele provincie.

Er was een twee uur durende wandeling door de binnenstad, gelardeerd met veel muziek, sport en spel. In de beroemde Martinikerk was een optreden van het Noord Nederlands Orkest en een dansvoorstelling van Club Guy & Roni.

Maar in alle feestvreugde was er ook oog voor de realiteit en de problemen rond de gaswinning. Zo belichte burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hierop aansluitend was er een presentatie van bedrijven die veel doen aan de transitie naar nieuwe vormen van energie.