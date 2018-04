Koning bedankt voor geweldige Koningsdag

Koning Willem-Alexander blikt op Facebook, Instagram en Twitter terug op een geweldige Koningsdag. ,,Dank voor een geweldige #Koningsdag. Jullie Groningen voelt ook als mijn Groningen!”, schrijft Willem-Alexander na afloop van de nationale viering van zijn 51e verjaardag. Zijn tekst op de sociale media gaat gepaard met een foto van het slotstuk van het feest op de Vismarkt.

Op het podium had de koning de Groningers ook al toegesproken en hartelijk bedankt. ,,We hebben een ongelooflijke ontvangst gekregen. Zonder de inzet van velen van u was dit niet mogelijk geweest”, zei de koning. ,,Groningen en de Ommelanden zijn samengekomen en hebben laten zien dat ze beide één zijn. We zijn trots op jullie. We zijn trots op deze jonge stad, vol innovatiekracht en vol veerkracht.”

,,Er gaat niets boven Groningen.” Met deze woorden nam koning Willem-Alexander vanaf het podium op de Vismarkt afscheid van het Noorden.