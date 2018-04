Koninklijk bezoek Groningen trok 40.000 mensen

Het koninklijk bezoek aan Groningen bracht vrijdag rond het middaguur in de binnenstad 40.000 bezoekers op de been, zei een woordvoerster van de gemeente.

Ze stonden in de binnenstad langs de route die het koninklijk gezelschap aflegde of ze keken op pleinen via grote schermen naar de gebeurtenis. Ook de vrijmarkt trok veel publiek.

,,Het was superdruk en supergezellig’΅, zei een woordvoerster. Volgens haar waren er ,,geen ernstige incidenten of noemenswaardige demonstraties geweest”.

Burgemeester Peter den Oudsten liet weten trots te zijn op de stad en de regio: ,,Dit is mijn Groningen, een veilig en fantastisch feest geven voor duizenden mensen en koninklijke gasten. Als er een stad is waar je prima kunt wonen, werken en genieten, dan is het hier en vooral vandaag.’’