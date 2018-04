Koninklijke familie te gast in Groningen

Koning Willem-Alexander wordt vrijdag 51 jaar. Zijn verjaardag wordt zoals gewoonlijk in het hele land gevierd met Koningsdag. Koning, koningin, prinsessen en andere leden van het Oranjehuis zijn te gast in Groningen waar ze een uitgebreid programma krijgen voorgeschoteld.

De koninklijke familie begint het stadsbezoek bij de Prinsenhof en legt dan 1200 meter af door de binnenstad, langs toeristische trekkers als de Martinikerk, de Waag en het Academiegebouw. De wandeling eindigt op de Vismarkt met een concert van het Noordpoolorkest.

De aardgas- en aardbevingsproblematiek blijft niet onbesproken. Zo is er een gesprek met slachtoffers van de aardbevingen onder leiding van de burgemeester van Loppersum.

Groningen verwacht vrijdag tussen de 60.000 en 80.000 bezoekers.

In steden en dorpen in heel Nederland zijn er weer de traditionele vrijmarkten waar mensen de inhoud van hun zolder te koop aanbieden. Verder is er heel veel live muziek, variƫrend van dance tot rock en blues.

Wie thuisblijft kan op SBS6 live kijken naar Oranjefeest van radio 538 in Breda met optredens van onder anderen Armin van Buuren en Gerard Joling.