Man langer vast voor schietpartij shishalounge

De negentienjarige verdachte uit Rotterdam die is aangehouden voor de dodelijke schietpartij in een shishalounge in Den Haag blijft zeker drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag bepaald.

De schietpartij in de shishalounge aan de Laan van Meerdervoort kostte in het weekeinde van 7 en 8 april een zeventienjarige Hagenaar het leven. Aan het schietincident zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Op internet circuleerde een filmpje waarop de schietpartij en een vluchtende verdachte te zien waren.

Vorige week besloot burgemeester Pauline Krikke de shishalounge nog drie maanden gesloten te houden.