Muziekfeesten eren Avicii op Koningsdag

Tijdens verschillende muziekfeesten op Koningsdag is vrijdag stilgestaan bij het overlijden van de Zweedse dj en producer Avicii. Zo kregen de 30.000 bezoekers van SLAM! Koningsdag in het AFAS Stadion in Alkmaar een muzikaal eerbetoon voorgeschoteld van de band Shermanology, dat een aantal tracks van hem live speelde.

Ook tijdens het 538Koningsdagfestival in Breda werd Avicii geëerd, zegt een woordvoerder. ,,Dj Menno de Boer verzorgde een muzikaal eerbetoon. En zangeres Rita Ora heeft het hele veld met 40.000 bezoekers een minuut stil gekregen. Heel erg bijzonder.”

Meerdere festivals, zo ook het Kingsland Festival, kondigden donderdag al aan een moment in het programma in te ruimen voor de op 28-jarige leeftijd overleden dj. Hij werd vorige week vrijdag dood aangetroffen in een resort in Oman.

De woordvoerder van het 538Koningsdagfestival sprak van een ,,zeer soepel” verlopen feest. ,,We hebben veel positieve reacties gekregen op onze gevarieerde line-up.”

Bij Kingsland Twente was een vervelend voorval. Daar viel zanger Willie Wartaal van de bank De Jeugd van Tegenwoordig van het podium, waarbij hij gewond raakte aan zijn enkel. Het optreden werd afgeblazen.