Stranden dijen wereldwijd uit

Wereldwijd komt er juist meer strand bij dan dat er verdwijnt. Dat blijkt uit onderzoek van waterinstituut Deltares en TU Delft dat vrijdag is gepubliceerd in Nature Scientific Report. Jarenlang bestond het beeld dat zandstranden krimpen. Onderzoekers hebben 50.000 stranden over een periode van 35 jaar geanalyseerd.

De uitkomsten zijn verrassend, zegt onderzoeker Arjen Luijendijk. Voornaamste reden voor de groei zijn het onderhoud en zandopspuiting zoals in Nederland en Dubai. Daarnaast komt er veel zand uit de mijnbouw op het strand terecht, bijvoorbeeld in Namibië. Daar groeit het strand met maar liefst acht meter per jaar.

Nederland staat in de top 10 van aangroei van strand. Enerzijds door de opspuitingen, anderzijds door de Zandmotor tussen Ter Heijde en Kijkduin. Via dit kunstmatige schiereiland wordt het zand door zee over de Nederlandse kust verspreid.

Stranden in het Amerikaanse Louisiana en Texas hebben het moeilijk. Hier lopen de kusten met soms wel 15 meter per jaar terug. In Louisiana komt dit vanwege de Mississippi waar de zandaanvoer door afdammingen sterk is afgenomen. In Texas komt dat door grondwateronttrekking door de snelle groei van Houston.

In totaal bestaat 31 procent van de totale kustlijn in de wereld uit zandstrand, zo hebben de onderzoekers op basis van 1,9 miljoen satellietbeelden berekend.