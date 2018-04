Tientallen nieuwe leden voor Abba-fanclub

De liedjes zijn vermoedelijk pas op z’n vroegst dit najaar te horen, maar het nieuws dat de Zweedse popgroep Abba na 35 jaar met nieuw materiaal komt, sloeg op Koningsdag in als een bom. De officiële internationale Abba-fanclub, sinds 1986 gevestigd in Roosendaal, kreeg er vrijdag spontaan enkele tientallen leden bij.

De twee nieuwe nummers, waarvan er een I Still Have Faith In You heet, zijn geschreven voor een virtuele tournee van hologram-optredens in de herfst, het ABBA avatar project. ,,Het zal sowieso mooi zijn wat Björn en Benny hebben geschreven. De heren van Abba brengen echt alleen iets uit als ze er 100 procent achter staan”, zegt fanclub-voorzitter Helga van de Kar. ,,Liedjes die ze in het verleden niet goed genoeg vonden, zijn ook later nooit uitgebracht.”

Of Abba weer een nummer één-hit gaat scoren, is afwachten. ,,Ik hoop dat ze de liedjes fysiek uitbrengen, op cd of vinyl, maar de techniek maakt niet zoveel uit.” Ook streaming, downloads en spotify tellen tegenwoordig mee bij het scoren van een hit”, aldus Van de Kar. ,,Het hangt er ook een beetje van af wat de mensen nu van Abba verwachten natuurlijk.”

De jaarlijkse fanclubdag wordt toevallig volgende week gehouden. Niet in Roosendaal dit keer, maar in de thuishaven van de groep, Stockholm. Daar wordt de uitbreiding van Abba The Museum officieel in gebruik genomen met onder meer aandacht voor de musicals en soloprojecten van Benny Andersson (71), Agnetha Fältskog (68), Anni-Frid Lyngstad (72) en Björn Ulvaeus (73).