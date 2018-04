Krikke: berichten over moskee ‘zorgwekkend’

Als het klopt dat de Haagse As Soennah Moskee daadwerkelijk gefinancierd wordt door een omstreden Koeweitse investeerder, dan is dat ,,zeer ernstig en zeer zorgwekkend”. Dat zegt burgemeester Pauline Krikke. NRC en Nieuwsuur stellen dat de inlichtingendienst AIVD de gemeente Den Haag heeft geïnformeerd over die investeerder, Revival of Islamitic Heritage Society (RIHS).

Krikke zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan de juistheid van de berichtgeving, maar kan niets zeggen over welke informatie de gemeente wel of niet van geheime diensten ontvangt. ,,Ook al zouden we zijn geïnformeerd, we kunnen en mogen niets met die informatie doen.”

Van RIHS staan enkele afdelingen op de Amerikaanse terrorismelijst. RIHS zou volgens NRC en Nieuwsuur ook achter de koop van een pand in de Schilderswijk zitten dat de moskee wilde gebruiken om een islamitische school te beginnen. De gemeente zou na de informatie van de AIVD die plannen geblokkeerd hebben door te zeggen dat het bestemmingsplan geen onderwijs in het pand toestaat.

As Soennah meldde vrijdag weleens geld gekregen vanuit Koeweit, ,,maar dat was langer geleden, niet recent”. De moskee stelde dat giften uit het buitenland niet verboden zijn en dat er op geen enkele wijze invloed is uitgeoefend.

Eerder deze week ontstond ophef over lijsten met daarop betalingen aan moskee-organisaties in Nederland door Koeweit en Saudi-Arabië. Die twee landen informeren het ministerie van Buitenlandse Zaken daar op vertrouwelijke basis over sinds 2010. Om die contacten niet in gevaar te brengen, maakte het departement de gegevens tot dusver niet openbaar. Kamerleden willen een debat over de kwestie. Krikke wil met het kabinet zo snel mogelijk maatregelen nemen.