Wisselvallig weer op open huis KNRM

Het weer was wisselvallig en daardoor was het niet op alle stations even druk, maar de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft op haar open huis zaterdag toch ongeveer 25.000 belangstellenden vermaakt. Op Reddingbootdag gingen 45 reddingsstations open voor het publiek.

,,Op sommige stations was het mudjevol, op andere stond er veel te veel wind om er met de boten op uit te gaan”, zegt een woordvoerster. De dag is vooral bedoeld voor de donateurs. ,,Daar moeten we het van hebben, dus het is fijn als we die van alles kunnen laten zien en uitleggen. Soms kom je tussendoor ook wel met ons in aanraking maar dan is er vermoedelijk iets aan de hand en is dat waarschijnlijk nooit in alle rust.”

Belangstellenden werden onder meer vermaakt met rondleidingen, films en demonstraties. De 45 stations liggen langs de Noordzeekust, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren en aan het IJsselmeer. De afgelopen jaren trok de open dag tussen de 20.000 en 30.000 mensen.