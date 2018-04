Zorgen Kamer om band Haagse moskee met Koeweit

Partijen in de Tweede Kamer maken zich grote zorgen over de banden die de Haagse As Soennah Moskee zou onderhouden met bedenkelijke Koeweitse financiers. PVV-leider Geert Wilders wil er snel premier Mark Rutte over aan de tand voelen in de Kamer.

Wilders wil de As Soennah sluiten omdat ,,het openhouden van zo’n moskee levensgevaarlijk en onverantwoord is. De gewapende jihad, de doodstraf voor afvalligen en vrouwenbesnijdenis wordt gelegitimeerd en aangemoedigd” in het gebedshuis, stelt de leider van de grootste oppositiepartij op Twitter.

Regeringspartij ChristenUnie zegt zich ,,hier al vijf jaar druk” om te maken, samen met de SP en coalitiepartners D66, CDA en VVD. Voorman Gert-Jan Segers verwacht van het nieuwe kabinet dat het gaat doen ,,wat het vorige steeds weer naliet: onze vrijheid verdedigen tegen de import van onvrijheid vanuit onder andere Golfstaten”.

De Belastingdienst moet de moskee haar status als goed doel en de belastingvoordelen die daarbij horen afnemen, vindt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij vindt het ,,bizar” dat giften aan de As Soennah nog steeds aftrekbaar zijn van de belasting.

GroenLinks-Kamerlid Zihni Ă–zdil roemt het ,,belangrijke onderzoekswerk” van NRC Handelsblad, de krant die samen met Nieuwsuur aan het licht bracht ,,hoe salafisten die gesponsord worden door dictatoriale golflanden de Nederlandse samenleving vergiftigen”. NRC en Nieuwsuur onthulden dat een Koeweitse stichting waarvan onderdelen door de Amerikanen zijn aangemerkt als terroristische organisaties de As Soennah veel geld schonk.