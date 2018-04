Schiphol onderzoekt oorzaak stroomstoring

Technici op Schiphol onderzoeken wat er op de luchthaven mis is gegaan na de grote stroomstoring in Amsterdam-Zuidoost. Schiphol werd niet rechtstreeks getroffen, maar er was toch sprake van een storing in de inchecksystemen.

,,Het is nu nog te vroeg om te zeggen, wat er is gebeurd. We zijn dat nu aan het onderzoeken. De grootste zorg voor ons is nu dat de reizigers op hun bestemming aankomen. Alles draait nu weer, maar we merken nog wel de nawee├źn. Dat zal nog wel de hele dag het geval zijn. Reizigers moeten daarom ook de hele dag de status van hun vlucht in de gaten houden”, aldus een woordvoerder.

De luchthaven beschikt over een noodgagegraat, maar het kostte tijd om de systemen weer op gang te krijgen. Schiphol is ook niet bezig met het mogelijk verhalen van de schade. ,,Daar is het nu nog te vroeg voor.”

Reizigers die menen recht te hebben op compensatie moeten zich hiervoor bij hun luchtvaartmaatschappij melden.