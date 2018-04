Schiphol op slot om storing bij inchecken

Schiphol roept mensen op niet meer naar het vliegveld te komen vanwege een storing bij het inchecken. De toegangswegen van het vliegveld worden afgezet en er rijden geen treinen meer naar de luchthaven. Inkomende vluchten worden tot 9.00 uur omgeleid.

De maatregelen zijn nodig om de drukte op het vliegveld tegen te gaan. De storing met het inchecken is veroorzaakt door een eerdere stroomuitval. Op foto’s op sociale media is te zien dat lange rijen mensen in de aankomsthal staan te wachten.