Schoten na vechtpartij winkelstraat Rotterdam

Een ruzie tussen twee mannen op een drukke Lijnbaan in Rotterdam is zaterdagavond geëindigd met schoten. Volgens de politie is zover bekend niemand gewond geraakt. Een van de mannen (28) is aangehouden, de tweede wordt nog gezocht. Wie hij is weet de politie nog niet.

De ruzie ontstond even voor zessen ’s avonds voor een kledingwinkel nabij het Stadhuisplein. De winkels waren nog open en het was nog druk met winkelend publiek. Te midden van deze drukte werden de twee schoten gelost. Hij had een vuurwapen bij zich.