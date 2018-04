TUI en Transavia: geen uitval vluchten

Veel reizigers die hun meivakantie in het buitenland wilden gaan vieren, werden zondagochtend de dupe van de stroomstoring op Schiphol. Reisorganisatie TUI en luchtvaartmaatschappij Transavia hebben echter geen vluchten hoeven te schrappen. De meeste reizigers moesten wel rekening houden met vertraging. In de ochtend heeft een aantal mensen de vlucht van TUI gemist omdat ze door de files op de toegangswegen niet op tijd op de luchthaven konden komen.

,,We zijn met deze mensen op zoek gegaan naar een oplossing. We hebben ons coulant opgesteld, want het is al sneu genoeg dat deze mensen niet op vakantie konden”, aldus de woordvoerster van TUI. Er stonden zo’n tiental vluchten van TUI gepland. De reisorganisatie hoopt dat de mensen die later op de dag vliegen hun bestemming kunnen bereiken. ,,We hebben ook extra mensen ingezet die helpen bij het inchecken en opvangen van de reizigers.”

Ook Transavia hoopt dat iedereen kan vliegen. ,,Het was geen fijne start van de vakantie, maar we hebben geen vluchten hoeven schrappen. Er was vooral onzekerheid onder de mensen, omdat ze niet wisten waar ze aan toe waren. Maar we doen ons uiterste best om iedereen nog te vervoeren”, aldus de zegsvrouw van Transavia