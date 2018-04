Bericht Brandt Corstius kon door beugel

Dagblad Trouw is niet in de fout gegaan met het verhaal waarin presentator Jelle Brandt Corstius zegt dat hij seksueel is misbruikt. De krant hoefde degene die dat zou hebben gedaan, een oud-collega, niet te benaderen voor een reactie. Zijn naam werd niet genoemd en uit het verhaal kon ook niet worden afgeleid dat het om hem ging.

Trouw publiceerde het verhaal eind oktober. De man die Brandt Corstius zou hebben misbruikt, producent Gijs van Dam, stapte daarop naar de Raad voor de Journalistiek. Die oordeelt nu echter dat Trouw zorgvuldig genoeg was. Wel vindt de Raad dat de krant iets voorzichtiger had moeten zijn in het begin van het verhaal. Daarin staat dat de zin: ,,Ook journalist Jelle Brandt Corstius is slachtoffer.” Daarmee presenteert de krant zijn bewering als een vaststaand feit.

Brandt Corstius deed zijn verhaal toen er veel loskwam in het kader van #MeToo, over ongepast seksueel gedrag.