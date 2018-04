Beveiliger Rabobank schrikt van arrestaties

Beveiligingsbedrijf EBN is geschrokken door de arrestatie van twee medewerkers voor de opzienbarende kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch in maart. De twee verdachte personeelsleden zijn op non-actief gesteld, laat het Bredase bedrijf maandag weten in een verklaring.

EBN beveiligde het pand van de Rabobank in Oudenbosch. De politie had het beveiligingsbedrijf a langer in het vizier. Tijdens het onderzoek naar de kluisroof werd een server van EBN in beslag genomen.

Het bedrijf laat weten dat medewerkers altijd zorgvuldig worden gescreend. Uit het onafhankelijke onderzoek dat EBN liet uitvoeren naar aanleiding van de roof zijn geen verontrustende signalen gekomen.

EBN benadrukt dat het bedrijf zelf geen verdachte is en volledig meewerkt aan het onderzoek door de politie.