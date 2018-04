Geen bus en trein door staking streekvervoer

Reizigers die met de streekbus of regionale trein op pad willen, moeten maandag op zoek naar een alternatief. Vanwege een staking rijden in het hele land vrijwel geen streekbussen en regionale treinen. De vakbonden FNV en CNV willen met de 48-uursstaking hun eisen voor een nieuwe cao voor de werknemers bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten.

Volgens vakbond FNV knijpen de werkgevers de chauffeurs al jaren uit. ,,De rijtijden worden steeds krapper en er is geen tijd voor pauzes. We willen keiharde afspraken in de cao”, stelt FNV-bestuurder Paula Verhoef. Hanane Chikhi (CNV) wijst erop dat betere afspraken over loon, werkdruk en plaspauzes ook van belang zijn voor de veiligheid van, en de service aan, de reizigers. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) probeerde via de rechter de staking te voorkomen, maar van de rechter mocht de actie doorgaan. De staking in het streekvervoer eindigt dinsdagavond.

De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. Het stadsvervoer in Amsterdam (GVB), Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET) valt niet onder de actie. Zij hebben een andere cao.

Het is de tweede keer dit jaar dat er acties zijn in het streekvervoer. Op 4 januari reden er door acties voor een betere cao ook nauwelijks streekbussen en regionale treinen.