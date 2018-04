‘In 12 uur tijd viel voor een maand aan regen’

In delen van Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en het Rivierengebied is in twaalf uur tijd meer neerslag gevallen dan doorgaans in een maand tijd. Normaal valt in heel april gemiddeld over het land circa 44 millimeter, nu kwam in dit gebied tijdens stevige regen- en onweersbuien in een half etmaal 40 tot 50 millimeter naar beneden, meldt Weeronline.

,,In Breda viel zelfs 58 millimeter neerslag en in Venlo kwamen hagelstenen met een omvang van 3,5 centimeter naar beneden”, zei een woordvoerder. Volgens het weerbureau blijft het maandag in het hele land flink waaien en trekken gedurende de dag nog enkele buien over het land. ,,Daardoor kunnen de neerslagsommen verder oplopen.”

,,Daarna knapt het weer geleidelijk op. Vanaf vrijdag schijnt de zon veelvuldig en wordt het warmer. Zaterdag, Bevrijdingsdag, wordt het in het binnenland 19-22 graden.”