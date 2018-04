Rabobank beëindigt contract met beveiliger

De Rabobank heeft het contract met het Bredase beveiligingsbedrijf EBN opgezegd vanwege de opvallende kluisroof bij het filiaal in Oudenbosch. Volgens een woordvoerder is die beslissing al snel na de kluiskraak begin maart genomen om elk risico in de toekomst uit te sluiten.

EBN werd door de Rabobank ingehuurd voor de beveiliging van in totaal vier lokale bankfilialen. Het bedrijf beveiligde de panden, zeven dagen per week. Het contract is per 1 mei beëindigd.

De aanhouding van twee medewerkers van EBN maandagochtend vanwege mogelijke betrokkenheid bij de bankroof heeft niks te maken met de beslissing, benadrukt de Rabobank. De bank heeft altijd alle vertrouwen gehad in het beveiligingsbedrijf gehad en twijfel of wantrouwen is er nooit geweest. De bank is dan ook teleurgesteld dat twee personeelsleden van EBN worden verdacht van betrokkenheid bij de kluisroof, aldus de woordvoerder.