Ruim 405.000 jongeren in jeugdzorg

Meer dan 405.000 jongeren in Nederland kregen vorig jaar jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering, een stijging van 39.000 personen vergeleken met drie jaar geleden. Volgens statistiekbureau CBS ontvingen de meeste van hen jeugdhulp. Daarbij valt te denken aan hulp bij psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of opvoedingsproblemen.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het leveren van jeugdzorg. Zij hebben wijk- of buurtteams opgezet, waar jongeren en ouders terechtkunnen met vragen en problemen. Het aantal jongeren dat op deze manier hulp kreeg is in drie jaar ruimschoots verdubbeld tot bijna 82.000.

Ongeveer 11 procent van alle Nederlandse jongeren tot achttien jaar kreeg jeugdzorg in 2017. In Leeuwarden was dit met 18 procent het hoogst, op de voet gevolgd door Heerlen en Hoogezand-Sappemeer. In Schiermonnikoog, Edam-Volendam en Staphorst werd, met minder dan 6 procent van de jongeren, relatief de minste jeugdzorg verleend.