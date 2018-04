‘Streekvervoer niet helemaal plat’

Door de landelijke staking in het streekvervoer moeten veel mensen maandag en dinsdag op zoek naar alternatief vervoer. Met de 48-uursstaking willen de FNV en het CNV hun eisen voor een nieuwe cao voor de werknemers bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten.

De werkgevers zijn niet blij met de actie. ,,Ons vertrouwen in de vakbonden is ernstig geschaad. We hadden een resultaat: 8,3 procent loonsverhoging en goede afspraken over de werkdruk en werkgelegenheidsgarantie. Daar hadden we met elkaar voor getekend en zelfs het glas op geheven”, aldus een woordvoerster van de VWOV (Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer) maandag.

Volgens de VWOV is het draagvlak voor de staking onder het personeel minder groot dan de bonden suggereren. ,,In sommige plaatsen wordt wel gereden. Onze collega’s op de bus vragen zich af wat de bonden aan het doen zijn. In het hele land zijn voor deze twee dagen opvallend veel verlofaanvragen. Hieruit maken we op dat veel collega’s niet bij de staking betrokken willen worden.”