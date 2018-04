In de provincie Limburg is op veel plekken wateroverlast door hevige onweersbuien die zondag over de provincie trokken. Zo staan er in Roermond huizen blank, en moest de brandweer bij een zorgcentrum in de stad uitrukken voor het overtollige water.

Ook in Kerkrade liepen enkele straten volledig onder en verder had een hotel in Vaals last van het noodweer. Ook in Noord-Limburg moest de brandweer er aan te pas komen. Zo was het diverse keren raak in Venlo en omgeving.