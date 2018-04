‘Zet geen mensen meer uit naar Afghanistan’

Tien organisaties roepen het kabinet op om geen mensen meer uit te zetten naar Afghanistan. De situatie in Afghanistan is nog steeds gevaarlijk en mensen die teruggestuurd worden lopen net als alle andere Afghanen het risico te worden ontvoerd, gemarteld en gedood, is de boodschap van de groeperingen.

De gehele maand mei voeren zij campagne om aandacht te vragen voor de uitzettingen van bijvoorbeeld gezinnen met kinderen. Ze wijzen er op dat Afghanistan na Syrië het gewelddadigste land is: in 2017 vielen er ruim tienduizend burgerslachtoffers.

De actie is een gezamenlijk initiatief van Amnesty International, Defence for Children, Don’t send Afghans back, INLIA, PAX, Kerk in Actie, Save the Children, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland.