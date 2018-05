Burger helpt politie vaker bij opsporing

Programma’s als Opsporing Verzocht, Hart van Nederland en Goedemorgen Nederland hebben de politie in 2017 weer meer essentiële tips opgeleverd en dus meer aanhoudingen van verdachten.

In 2017 werden 356 zaken landelijk uitgezonden, waarbij in 152 zaken door tips verdachten zijn aangehouden. Dat is 43 procent van alle zaken, maakte korpschef Erik Akerboom dinsdag bekend in de uitzending van Opsporing Verzocht. In 2016 waren dat nog 138 verdachten, oftewel in 40 procent van de uitgezonden zaken leidde een tip van een kijker tot een aanhouding.

Vooral overvallen stonden het afgelopen jaar op de agenda. Van de 356 zaken ging het in 104 gevallen om een overval of woningoverval.

Opsporing Verzocht is het belangrijkste programma voor de politie. Het programma brengt de meeste zaken waarbij politie en OM landelijk hulp vragen van het publiek.