OM seponeert aangiftes over PVV-filmpje

Het campagnefilmpje dat de PVV in maart uitzond in de Zendtijd voor Politieke Partijen is niet strafbaar. Het Openbaar Ministerie (OM) meent dat er geen sprake is van het beledigen van een groep mensen en vindt dat er ook niet werd aangezet tot haat, discriminatie of geweld of het ophitsen van mensen om iets strafbaars te doen. De aangiftes zijn dan ook geseponeerd.

Het spotje, dat ook op sociale media was te zien, veroorzaakte veel ophef. De aangevers vonden dat het aanzet tot moslimhaat. Het OM kreeg zeventien aangiftes binnen tegen de PVV en haar leider Geert Wilders.

In het filmpje wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens Joden, homo’s en christenen. Bij de laatste tekst, ,,Islam is dodelijk”, druipt bloed van de letters af.

,,De uiting in zijn geheel moet zo begrepen worden dat deze alleen gaat over de islam als godsdienst en niet over de aanhangers van die godsdienst”, oordeelt het OM.