Oorzaak ongeval met 5 doden blijft ongewis

De exacte oorzaak van de frontale aanrijding tussen een bestelbus en een vrachtwagen die vorige maand vijf levens eiste in Helmond blijft onbekend. Waarom de bestelbus op de verkeerde weghelft is terechtgekomen, heeft onderzoek door de politie niet duidelijk gemaakt. Wel heeft bloedonderzoek uitgewezen dat de overleden bestuurder niet onder invloed van alcohol of drugs was, maakte de politie dinsdag bekend.

Het tragische ongeval gebeurde op de N270 tussen Helmond en Deurne. Vijf van in totaal acht inzittenden van de bestelbus overleefden het ongeluk niet. De drie anderen raakten zwaargewond. Ook de vrachtwagenchauffeur liep zware verwondingen op.

De Roemeense slachtoffers woonden in Duitsland en werkten voor een uitzendbureau in Nederland.