Vliegveld MAA mag hele startbaan gebruiken

Maastricht Aachen Airport (MAA) mag in afwachting van nieuwe regels de volledige startbaan gebruiken, zodat ook zwaarder beladen vliegtuigen kunnen landen. Dat besliste de rechtbank Limburg dinsdag in kort geding dat tegenstanders hadden aangespannen.

Eigenlijk had vorig jaar een Luchthavenbesluit genomen moeten worden. Dit om het eerder toegestane gebruik van maximaal 2500 meter uit te breiden naar de volledige 2750 meter baanlengte. Dat besluit liep vertraging op door nieuwe geluidsmetingen. Daarop besloot de minister in december het gebruik over de volle lengte van de baan alvast te gedogen.

De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek (GUVB) spande het kort geding aan. De actiegroep wees onder meer op een toename van herrie en fijnstof sinds december.

Naar inschatting door de rechtbank zal het Luchtvaartbesluit er toch komen en het gebruik van de hele landingsbaan toestaan. Omwonenden kunnen vervolgens tegen dit Luchtvaartbesluit procederen, aldus de rechtbank.