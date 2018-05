Rutte: begroting EU oneerlijk en onacceptabel

De plannen voor een nieuwe meerjarige begroting van de Europese Commissie zijn voor Nederland onacceptabel. De rekening voor Nederland loopt te hoog op, vindt premier Mark Rutte.

De Europese Unie moet juist minder uitgeven, stelt de premier, omdat door het vertrek van de Britten de inkomsten dalen. ,,Dat vraagt om scherpere keuzes en bezuinigingen”, en zeker niet om de voorgestelde stijging van zo’n 1000 miljard naar 1300 miljard euro.

De lasten zijn volgens Rutte bovendien niet eerlijk over de lidstaten verdeeld. Nederland verliest op termijn de korting van zo’n miljard euro die het ooit heeft bedongen op de EU-afdracht, als de Commissie haar zin krijgt. Terwijl ,,Nederland economisch al hard wordt geraakt door brexit”.

Rutte onderstreept de scherpe reactie die even tevoren al klonk van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. De enige opsteker die de minister-president ziet is dat de Commissie minder wil uitgeven aan de landbouw en achtergebleven regio’s en meer aan ,,innovatie”. Maar de uitwerking moet wel ,,aanzienlijk ambitieuzer”, vindt hij.

Ook Blok stelt dat ,,de EU-begroting erg is gericht op de prioriteiten van dertig of veertig jaar geleden. Nederland vindt dat er gemoderniseerd moet worden. Denk aan het beperken van migratie en grensoverschrijdende criminaliteit, en het stimuleren van innovatie.’’

Voor Blok is het onbespreekbaar dat Nederland zijn korting op de afdracht verliest. ,,Nederland draagt veel meer bij dan andere landen, het is niet meer in verhouding. En dat wordt nu nog schever getrokken’’, aldus de minister.

De strijd is nog zeker niet gestreden, zegt Rutte. ,,Er is nog een lange weg van onderhandelingen te gaan.”