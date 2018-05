Cel en behandeling geëist voor hacken BN’ers

De officier van justitie in Amsterdam heeft woensdag tegen de 35-jarige Mathieu M. een celstraf van twintig maanden geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk, wegens het hacken van onder meer Facebook- en e-mailaccounts van een aantal bekende Nederlanders. Ook wil de officier dat M. direct na het uitzitten van zijn celstraf een klinische gedragsbehandeling ondergaat. Ook moet hij acht maanden cel uitzitten die hem in een eerdere, vergelijkbare zaak voorwaardelijk zijn opgelegd.

M., afkomstig uit Houten, is volgens justitie tijdens zijn proeftijd van de vorige zaak opnieuw in de fout gegaan. M. heeft het gros van de beschuldigingen bekend. Via digitale trucs wist hij onder meer binnen te dringen in het Facebookaccount van tv-persoonlijkheid Sophie Hilbrand. Tijdens chats met contacten van Hilbrand deed hij zich als Hilbrand voor.

M. verschafte zich ook toegang tot accounts (Evernote, e-mail) van onder anderen actrice Victoria Koblenko, nieuwslezer Rachid Finch en diens vriendin en collega Amber Brantsen. Heel geraffineerd ging M. niet te werk: nadat de politie aangiftes had ontvangen, was hij relatief makkelijk op te sporen via zijn IP-adres. Zijn smartphone bleek vol te staan met gegevens van BN’ers

Volgens gedragskundigen lijdt M. aan een persoonlijkheidsstoornis. Op vragen van de rechtbank gaf M. te kennen dat hij een ,,onbedwingbare neiging” heeft om door te dringen in het digitale privédomein van vooral vrouwelijke BN’ers. In het echte leven heeft de man moeite om contact te maken met vrouwen. Hij woont nog bij zijn ouders en weet niet goed wat hij met zijn leven aanmoet.