Nieuwe beslissing over vergunning lotto

De Kansspelautoriteit moet opnieuw kijken naar de vergunning van de lotto. Dat heeft de Raad van State bepaald. In Nederland wordt slechts één vergunning voor het organiseren van een lotto verleend en die is tot onvrede van verschillende gokbedrijven sinds jaar en dag in handen van Lotto B.V.

De Raad van State vindt dat de Kansspelautoriteit bij het verlenen van de vergunning niet goed heeft uitgelegd, waarom er maar één vergunning wordt verstrekt. Voor goededoelenloterijen geldt zo’n beperking namelijk niet en beide gokspellen hebben een even groot risico op verslaving.

Lotto B.V. had de vergunning al langer in handen en de toewijzing werd eind 2016 onderhands, dus zonder aanbesteding, verlengd. Het is niet gezegd dat de vergunning nu automatisch naar een andere partij gaat, maar dan moet de Kansspelautoriteit wel met een betere uitleg komen over de toewijzing.