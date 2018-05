‘Echte uitdaging’ referendumaanvraag komt nog

De Kiesraad maakt donderdag bekend of de aanvraag voor een referendum over de donorwet de laatste fase in kan gaan. Daarvoor moeten op zijn minst tienduizend geldige verzoeken zijn ingediend. De Kiesraad heeft de ingeleverde verzoeken beoordeeld met een steekproef. Als er genoeg zijn goedgekeurd, krijgen de initiatiefnemers zes weken de tijd om er nog eens 300.000 te verzamelen.

Initiatiefnemer GeenStijl twijfelt er niet aan of de eerste hobbel van tienduizend zal worden genomen. ,,Die 10.000 hadden we binnen een halve dag”, aldus de site. Bart Nijman van GeenStijl leverde twee weken geleden 35.000 aanvraagformulieren in bij de Kiesraad. De ,,echte uitdaging” komt volgens GeenStijl nu pas.

In de tweede fase tellen aanvragen uit de ,,inleidende fase” niet mee. Er moeten dus 300.000 nieuwe verzoeken worden ingediend om de aanvraag te doen slagen. Als het raadgevend referendum doorgaat, is het hoogstwaarschijnlijk het laatste. De Tweede Kamer heeft besloten het raadgevend referendum af te schaffen. De Eerste Kamer stemt er binnenkort over.

In de nieuwe donorwet, die met een nipte meerderheid door het parlement werd aangenomen, staat dat iedereen in principe orgaandonor is, tenzij hij of zij heeft aangegeven dit niet te willen.

GeenStijl neemt zelf inhoudelijk geen stelling over de donorwet, maar vindt het een belangrijk onderwerp. Daarnaast willen de initiatiefnemers dat het raadgevend referendum blijft.