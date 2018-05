Hof: drugszaak moet over

Het OM heeft weliswaar fouten gemaakt, maar dat hoeft er niet toe te leiden dat verdachten van een grote Zeeuwse softdrugsbende vrijuit gaan. Dat besloot het gerechtshof in Den Bosch donderdag. De zaak moet daarom opnieuw worden bekeken door de rechtbank.

De rechtbank in Middelburg oordeelde in december 2015 nog dat justitie niet-ontvankelijk was, omdat het langdurig ontlastende informatie had achtergehouden tijdens het onderzoek. In hoger beroep erkende justitie dat, maar vroeg de aanklager het hof om niet die uiterste consequentie te trekken, omdat het niet bewust gebeurde. Het hof ging daar in mee.

In de zaak waren 29 mensen verdacht. Met 22 van hen schikte het Openbaar Ministerie vlak voor het hoger beroep, maar het OM wilde niet verklaren hoe. Zij gaan daardoor wel vrijuit. Alleen de zaken tegen de zeven die niet schikten, moeten opnieuw.