De initiatiefnemer van de lawaaidemonstratie tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam ziet hier vanaf. In plaats van herrie maken tijdens de twee minuten stilte wil hij voor 20.00 uur een luchtalarm laten afgaan, bleek aan het begin van het kort geding op de rechtbank in Amsterdam.

Vervolgens willen de actievoerders van Geen 4 Mei voor Mij in stil protest weglopen van de Dam.