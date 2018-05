Onderzoeksraad: binnenvaart veiliger maken

De binnenvaart met gevaarlijke stoffen moet meer veiligheidsmaatregelen treffen om ongevallen te voorkomen. Dat constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na bestudering van het ongeval bij de stuw in Grave, waarbij in december een benzeentanker in dichte mist dwars door de stuw heen voer.

Het gaat bijvoorbeeld om het inkorten van vaartijden of het eerder aflossen van de schipper. ,,Het bevreemdt de onderzoeksraad dat een schip beladen met 2000 ton benzeen ook in dichte mist tot veertien uur aaneengesloten mag varen zonder aflossing van de schipper.’

Rijkswaterstaat moet ook de bevoegdheid krijgen om bij extreem weer het scheepvaartverkeer stil te leggen, stelt de raad.