Politie alert op tegenacties lawaaiprotest

Mocht de lawaaidemonstratie tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam doorgaan, dan leidt dit mogelijk weer tot tegenacties. De politie bevestigt dat dit soort geluiden er zijn en doet er onderzoek naar, liet een woordvoerster weten na een bericht hierover in De Telegraaf.

De krant meldt dat een groep van AFC Maluku, de harde kern van Ajax, wil ingrijpen op de Dam als de demonstranten van Geen 4 Mei voor Mij van zich laten horen. ,,Wij monitoren alle geluiden in deze discussie”, was wat de politiezegsvrouw erover kwijt kon.

De gemeente heeft de lawaaidemonstratie verboden, maar de initiatiefnemer legt zich daar niet bij neer. Donderdagmiddag buigt de rechter in Amsterdam zich over de kwestie in een kort geding.