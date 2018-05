Tot 9 maanden geëist na straatrace Rijswijk

Tegen de twintigjarige Desley J. die vorig jaar september een 62-jarige fietser doodreed in Rijswijk, is negen maanden cel geëist en een ontzegging van de rijbevoegdheid van vier jaar. J. zou samen met zijn vriend Jessy P. in een straatrace verwikkeld zijn geweest. Tegen de negentienjarige P. is zeven maanden cel geëist en ook een rijontzegging van vier jaar. Hij reed door na het ongeluk.

De mannen zelf ontkennen dat zij met elkaar aan het racen waren op de Generaal Spoorlaan.

Uit onderzoek op sporen op de weg blijkt dat de auto waarin J. reed zeker 93 kilometer per uur heeft gereden. Op die plek is 50 kilometer per uur toegestaan. Hoe hard P. in zijn auto reed, waarin hij met zijn neef en een vriend zat, is niet duidelijk geworden. Waarschijnlijk was dat ongeveer even hard of misschien zelfs nog harder, want P. reed iets voor J. op het moment dat de fietser de weg overstak.