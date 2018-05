Truck door vangrail op A12 bij Zevenhuizen

Door een verkeersongeval op de A12 bij Zevenhuizen is de weg tussen Den Haag en Utrecht in beide richtingen afgesloten. Een vrachtwagen reed daar dwars door de middenberm. Op de andere weghelft zijn volgens de ANWB auto’s frontaal op de vrachtauto gebotst. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.

Op de A12 tussen Bleiswijk en Zevenhuizen stond rond 13.30 uur volgens de woordvoerder in beide richtingen al zo’n vijf kilometer file. De ANWB adviseert het verkeer om te rijden via Rotterdam.