Een complete wildgroei aan zonneparken dreigt door een gebrek aan regie bij de overgang naar duurzame energiebronnen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

In een brief aan de verantwoordelijke ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Carola Schouten (Natuur) uit de vereniging haar verbijstering dat er geen groot ‘masterplan’ rond de energietransitie blijkt te liggen en er enkel een einddatum is die niet gehaald gaat worden.

Door het hele land worden boeren, maar ook natuurorganisaties benaderd voor zonneparken op hun land. ,,Omdat gemeenten en provincies graag meewerken aan realisatie komen de eerste parken te liggen in het natuurnetwerk of in ecologische verbindingszones en direct grenzend aan natuurreservaten, nota bene de laatste plekken waar je ze zou willen hebben.”