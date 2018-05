Zo’n 600 asielzoekers vieren samen vrijheid

Zo’n zeshonderd bewoners uit vijftien asielzoekerscentra in het land vieren zaterdag samen de vrijheid in Leeuwarden. Ze komen naar het culturele programma Onderweg, dat onderdeel uitmaakt van het bevrijdingsfestival in de Friese hoofdstad. Ook maken kinderen uit azc’s deel uit van de parade voorafgaand aan het ontsteken van het bevrijdingsvuur, aangezien de nationale opening van Bevrijdingsdag dit keer in Leeuwarden is.

Onderweg, een initiatief van Stichting de Vrolijkheid en iepenUP, toont onder meer kunst gemaakt door azc-bewoners in de afgelopen drie jaar. Zo zijn er zelfportretten te zien van kinderen uit het azc in Katwijk, foto’s van jongeren uit Rotterdam, filmpjes van een minuut gemaakt door jongeren uit diverse asielzoekerscentra en er is theater en muziek. Ook zijn er workshops en nemen de asielzoekers deel aan de Vrijheidsmaaltijd.

De asielzoekers, voornamelijk gezinnen, komen met bussen vanuit het hele land naar Leeuwarden.

Stichting de Vrolijkheid verzorgt wekelijks samen met professionele kunstenaars, muzikanten en andere creatieven workshops in 27 azc’s in het land. Met Onderweg haken de initiatiefnemers aan bij het thema ‘Iepen Mienskip’ (open samenleving) van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. ,,Het Onderweg-festival wil deze open gemeenschap vieren door bezoekers en azc-bewoners samen te laten komen om de gedeelde vrijheid en verhalen op een kunstzinnige manier te vieren.”